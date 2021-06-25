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Уэбер: будь вам 20 или 35, играть в финале захватывающе

Уэбер: будь вам 20 или 35, играть в финале захватывающе
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился эмоциями от победы в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-2).

«Я взволнован, точно так же, как перед каждой игрой в этом плей-офф. Будь вам 20 или 35, играть в финале захватывающе. Мы остаёмся в игре до июля. Вероятно, сейчас самое поздняя стадия, до которой я когда-либо доходил, за вычетом пузыря в прошлом году. Мы счастливы, что по-прежнему боремся, и рады двигаться вперёд», — приводит слова Уэбера официальный сайт «Канадиенс».

Отметим, что этот финал станет первым в НХЛ в карьере 35-летнего защитника. При этом Уэбер является победителем Олимпийских игр 2010 и 2014 года в составе сборной Канады.

В решающей серии «Монреаль» встретится с победителем пары, в которой играют «Тампа» и «Айлендерс».

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