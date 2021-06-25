«Нэшвилл» отметил выход Ши Уэбера в финал Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предаторз» отметили в соцсетях выход в финал Кубка Стэнли бывшего защитника клуба Ши Уэбера.



«Ши Уэбер направляется в финал Кубка Стэнли!», — сообщил официальный аккаунт клуба в «твиттере».



«Навсегда номер 6», — написал маскот «Предаторз» Гнэш.

Напомним, что Уэбер был выбран на драфте НХЛ 2003 года во втором раунде под общим 49-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Он выступал в команде до 2016 года. За всё время он провёл в регулярном чемпионате 763 игры, в которых набрал 443 (166+277) результативных балла при показателе полезности "+48". В плей-офф Уэбер сыграл 59 матчей, набрав 28 (13+15)очков при полезности "-9".



Отметим, что главное достижение защитника вместе с «Предаторз» — участие во втором раунде Кубка Стэнли (2011, 2012, 2016).