Кучеров: не было вопроса, буду я играть или нет в седьмом матче серии с «Айлендерс»

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подвёл итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0, 4-3).
«Не было вопроса, буду я играть или нет. Я чувствовал себя хорошо. Чтобы выиграть седьмой матч, вы должны пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с ребятами», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.
В шестом матче серии (2:3 ОТ) Кучеров провёл 46 секунд на льду, после чего защитник «островитян» Скотт Мейфилд подъехал к россиянину и ударил его клюшкой сзади. Участие Кучерова в седьмой встрече было под вопросом.
«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
- 26 июня 2021
-
09:08
-
08:57
-
08:38
-
07:31
-
07:15
-
07:00
-
06:46
-
06:30
-
06:09
-
06:00
-
05:55
-
05:49
-
05:39
-
04:24
-
02:53
- 25 июня 2021
-
23:46
-
23:16
-
22:57
-
22:34
-
22:13
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
19:49
-
19:27
-
18:49
-
18:17
-
18:00
-
17:23
-
17:00
-
16:28
-
16:27