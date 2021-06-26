Житник: Гретцки — человек с обложки. Кучеров при всём уважении в медийном плане в тени

Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», в которой «Тампа» одержала победу (4-3), а также о травме форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова в шестом матче.



«Много судейских споров было по шестому матчу, когда сначала безнаказанно вывели из строя лидера «Тампы» Никиту Кучерова, а потом крайне спорное удаление получил его одноклубник Михаил Сергачёв. Но лично я не увидел здесь какой-то линии в пользу «Айлендерс», в других матчах были вопросы по судейству и у нью-йорского клуба. Да и арбитраж в игре номер семь был безукоризненным — при лишь одном удалении.



Таких игроков, как Кучеров, принято оберегать? Это тоже спорный момент. Времена меняются, это раньше суперзвёзд охраняли и арбитры, и «полицейские», сегодня все равны, каждый сам себе режиссёр. На мой взгляд, иногда это приводит к беспорядкам на льду, ныркам, симуляциям.



Не было ли фола в эпизоде с Мейфилдом? Учтите, это был шестой матч полуфинала, каждый свисток — на вес золота. Судьи увидели, что не было самого травмоопасного — удара в голову или в колени. На остальное решили закрыть глаза.



Могли ли так атаковать Гретцки? После истории с толчком в спину со стороны Гэри Сутера, после которого Великий пропустил полгода, Гретцки оберегали и арбитры, и, что главное, Максорли. Но «дядя Ваня» — это суперзвезда, человек с обложки НХЛ, а Кучеров при всём уважении к его мастерству в медийном плане обычно в тени, человек достаточно скромный. Хотим мы того или нет, но это тоже отражается на его статусе. Думаю, что в плане внимания со стороны СМИ Кучеров — одна из самых недооценённых звёзд мирового хоккея.



Трудно сказать, повлиял ли этот инцидент на седьмой матч. С одной стороны, такая агрессия в адрес своего лидера могла дополнительно мотивировать «Тампу». С другой стороны, меня удивила пассивная реакция игроков «Тампы» на травму Кучерова, наверное, здесь вмешался тренер и потребовал не хватать на эмоциях штрафов. Но в плей-офф иногда в плане победы в серии лучше проиграть матч, но наказать соперника и дать сигнал на следующую встречу», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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