Стэмкос прокомментировал скандирование имени Кучерова фанатами перед матчем с «Айлендерс»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал скандирование имени Никиты Кучерова на арене во время раскатки перед матчем с «Нью-Йорк Алйендерс».

«Я впервые вижу наших болельщиков в таком боевом настроении перед матчем. Это было здорово. Наши ребята — бойцы… они играют сейчас, ни на что не обращая внимание. Просто удивительно, как они стараются.

Это было впечатляюще, да? Конечно, наличие зрителей на трибунах дает хоккею совершенно иное измерение. Здорово, что и в финале будет подобная атмосфера — и у нас в Тампе, и, надеюсь, в Монреале. В прошлом году мы уже играли финал в Канаде, но, вы сами понимаете, при пустых трибунах впечатление остаётся совершенно иное. Хотя в любом случае это ценнейший опыт, который есть у нас, и которого нет у «Канадиенс», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.