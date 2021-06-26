Главный тренер «Монреаля» Дюшарм вернётся после коронавируса к третьему матчу с «Тампой»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм, сдавший положительный тест на коронавирус, вернётся в команду к третьему финальному матчу Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Арпон Басу в «Твиттере». Во время его отсутствия исполняющим обязанности главного тренера был Люк Ричардсон, под руководством которого «Канадиенс» вышли в финал.
«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
Напомним, первая финальная встреча состоится 29 июня в 3:00 мск.
- 26 июня 2021
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