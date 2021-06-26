Филяев — о переходе в систему «Автомобилиста»: они набрали мне в WhatsApp и предложили

Новичок системы «Автомобилиста» нападающий Василий Филяев, выступавший за «Металлург» из Жлобина, рассказал о переходе в новый клуб.



«Просто написали мне, потом позвонили, предложили контракт. Обсудил с родителями за пару дней, всё взвесил и решил поехать — подобный шанс не так уж часто выпадает.



Позже обсудили ситуацию с Дмитрием Александровичем Кравченко — он тоже дал добро. Сказал, чтобы я ехал и развивался и что он не будет ставить палки в колёса.



Конечно, немного волнуюсь. Но нужно двигаться, пока молодой и пока нет семьи. Есть желание развиваться — надо цепляться за каждый шанс.



Конечно, я понимаю, что сразу пробиться в основу будет сложно, но круто даже просто поиграть в этой системе. Готов к тому, что придётся поиграть за фарм-клуб в ВХЛ, смогу там оценить свой уровень. Считаю, это шаг вперёд для меня. В Беларуси тоже хороший чемпионат, но я решил, что нужно переходить именно сейчас.



Как на меня вышел «Автомобилист»? Наверное, они заметили меня, когда мы играли полуфинальную серию из семи матчей с «Юностью». В составе минчан были три воспитанника «Автомобилиста». Думаю, за ними следили и увидели меня. Но это мои предположения. Потом они набрали мне в WhatsApp, предложили», — цитирует Филяева Федерация хоккея Беларуси.