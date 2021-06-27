Прайс: Василевский играет просто великолепно. Нам нужно найти ключи к его воротам

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о своём коллеге из «Тампы-Бэй Лайтнинг» — Андрее Василевском.
«Он играет просто великолепно. Василевский обладает крупными габаритами, всегда играет с полной самоотдачей, сражаясь до конца. Чтобы найти ключи к тому, как забивать Андрею, нужно проанализировать его стиль. Нам необходимо оказывать давление на ворота «Тампы», создавать траффик на пятачке, стараться выигрывать отскоки», — приводит слова Прайса в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.
Напомним, первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» состоится во вторник, 29 июня. Начало — в 3:00 по московскому времени. «Лайтнинг» являются действующими чемпионами НХЛ, в финале прошлого года они обыграли «Даллас Старз» — 4-2.
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