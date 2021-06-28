Нападающий «Бостона» Пастрняк сообщил о смерти ребёнка — ему было шесть дней

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк в «Инстаграме» сообщил о смерти ребёнка, которому было шесть дней.

«Вигго Рол Пастрняк

17 июня 2021 — 23 июня 2021



У нас есть ангел, наблюдающий за нами, и мы называем его сыном. Тебя будем любить вечно.



Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку мы переживаем эти душераздирающие времена», — написал Пастрняк.

Напомним, Давид Пастрняк выступает за «Бостон» с 2014 года. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 15 очков (7+8) в 11 встречах.

По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял третье место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф. В первом раунде «Брюинз» обыграли «Вашингтон Кэпиталз», а во втором уступили «Нью-Йорк Айлендерс».