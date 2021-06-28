Пойнт рассказал о роли Стивена Стэмкоса в команде, когда он не принимает участие в матчах

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт в преддверии финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением об участии капитана Стивена Стэмкоса в жизни команды в последних трёх матчах регулярного чемпионата, когда Стэмкос был травмирован.
«Он был нашим лидером, у него это очень хорошо получается. Он не играл и смотрел на хоккей со стороны, под другим углом. А потом делился с нами своими впечатлениями, рассказывал, что увидел», – цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне НХЛ Стэмкос провёл 38 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка, забросив 17 шайб и отдав столько же результативных передач. В плей-офф на счету форварда 17 очков (7+10) в 18 встречах.
Напомним, первая финальная встреча «Тампы» с «Монреалем» состоится 29 июня в 3:00 мск.
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