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Дмитрий Юдин продлил контракт с «Ак Барсом»

Дмитрий Юдин продлил контракт с «Ак Барсом»
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Защитник Дмитрий Юдин продлил соглашение с «Ак Барсом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт хоккеиста с казанцами рассчитан на два года

Юдин выступает за «Ак Барс» с сентября 2018 года. В сезоне 2020/21 Дмитрий Юдин стал вторым бомбардиром-защитником команды в регулярном чемпионате.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Юдин провёл 54 матч в регулярке и набрал в них 16 очков: забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету игрока две передачи в 15 играх.

По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли первое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф. В полуфинале Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил будущему победителю турнира – омскому «Авангарду» в– семи встречах.

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