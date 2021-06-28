Коул Кофилд о финале Кубка Стэнли: попытаюсь насладиться моментом
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Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Стэнли.
«Возможность сыграть в финале? Для меня всё это многое значит, но ещё больше это значит для всей команды. Эти ребята уже давно выступают в лиге, такая возможность выпадает нечасто. Пожалуй, самое важное сейчас – это играть для старших ребят, которые уже долго здесь. Я же просто постараюсь взять от этого всего по максимуму и насладиться моментом. Всё это для парней постарше, которые уже играют здесь продолжительное время», – цитирует Кофилда официальный сайт НХЛ.
Напомним, первая финальная встреча «Тампы» и «Монреаль Канадиенс» состоится 29 июня в 3:00 мск.
Последний раз «Монреаль» становился обладателем Кубка Стэнли в 1993 году.
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