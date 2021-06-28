«Рейнджерс» хотят приобрести капитана «Баффало» Айкела

Хоккейный клуб «Рейнджерс» заинтересован в приобретении капитана «Баффало» Джека Айкела. Стороны уже провели предварительные переговоры о возможном обмене. Об этом сообщило издание New York Post.

Игрок пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В регулярном чемпионате хоккеист забросил 2 шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 матче.

По нынешнему контракту игрок должен заработать € 10 млн за пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на смену клуба.

«Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.