The Athletic: «Миннесота» проявляет интерес к Джеку Айкелу

«Миннесота Уайлд» проявляет интерес к нападающему и капитану «Баффало Сэйбрз» Джеку Айкелу, сообщает The Athletic.
Контракт 24-летнего форварда с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан ещё на пять сезонов. Начиная со следующего года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Ранее сообщалось, что игрок хотел сделать операцию в связи с грыжей межпозвоночного диска на шее.
«Миннесоте» потребуется получить хорошее представление о здоровье хоккеиста. Другим командам не разрешалось поговорить об этом с ним самим, его агентом или врачами. Также, если запрашиваемая «Баффало» цена не изменится, то сделка не состоится.
Также трудно поверить в то, что какая-либо другая команда — «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз» — откажутся от тех средств, которые хочет «Баффало», ради игрока, на будущее которого может серьёзно повлиять его травма.
Запрашиваемая цена, вероятно, будет снижена по ходу межсезонья. Если это так и «Баффало» будет готов удержать часть зарплаты, «Уайлд» может это подойти», — написал журналист The Athletic Майкл Руссо.
- 26 июня 2021
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