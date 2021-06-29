«Тампа» обыграла «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли, у Кучерова 2+1

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 19 бросков, а защитник Михаил Сергачёв за 19.58 на льду записал на свой счёт голевую передачу.
За «Канадиенс» единственный гол забил Бен Шьяро.
Второй матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт 1 июля.
В полуфинале турнира «Тампа» прошла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3, а «Монреаль» обыграл «Вегас» (4-2).
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