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«Тампа» обыграла «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли, у Кучерова 2+1

«Тампа» обыграла «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли, у Кучерова 2+1
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В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф – 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Кучеров за 18.54 на площадке кроме двух заброшенных шайб отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 19 бросков, а защитник Михаил Сергачёв за 19.58 на льду записал на свой счёт голевую передачу.

За «Канадиенс» единственный гол забил Бен Шьяро.

Второй матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт 1 июля.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
29 июня 2021, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чернак (Палат, Пойнт) – 06:19' (5x5)   2:0 Гурд (Коулман, Гудроу) – 25:47' (5x5)   2:1 Шьяро (Котканиеми, Уэбер) – 37:40' (5x5)   3:1 Кучеров (Сергачёв) – 42:00' (5x5)   4:1 Кучеров (Пойнт) – 51:25' (5x5)   5:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 58:50' (5x4)

В полуфинале турнира «Тампа» прошла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3, а «Монреаль» обыграл «Вегас» (4-2).

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