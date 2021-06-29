Кожевников: чемпионаты мира нужно проводить каждый год, а не раз в четыре года

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у ведущих хоккейных держав должна быть возможность выявлять лучшую команду каждый сезон.



«В последние годы происходит выравнивание сил в мировом хоккее, это отчётливо видно по выступлениям сборных на чемпионатах мира. Заметного прогресса добились те же швейцарцы, немцы. Хоккей здесь по сравнению с футболом находится в выигрышном положении – у нас чемпионаты мира проходят каждый год, и это здорово. Это не только праздник для болельщиков, но и большой объём новой информации для хоккейных специалистов. В любом случае все команды стараются собрать максимально сильный состав, каждый раз турниры открывают новые имена.



Да, не всегда приезжают Кросби или Овечкин, но уровень чемпионатов всё равно всегда высокий. Иногда приходится слышать предложения о том, чтобы проводить чемпионаты как в футболе, раз в четыре года. Но ведь у нас есть олимпийский турнир! Это как раз аналог футбольного мундиаля. Считаю, ежегодные чемпионаты мира очень многое дают развитию хоккея. У ведущих хоккейных держав должна быть возможность регулярно соревноваться. Разумеется, это и для болельщика интересно», — заявил Кожевников «Чемпионату».