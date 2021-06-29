Драфт НХЛ 2022 года пройдёт в Монреале

Драфт Национальной хоккейной лиги в 2022 году пройдёт в Монреале, сообщил в «твиттере» инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



Право принять участие в драфте имеют хоккеисты, родившиеся в период с 1 января 2002 года по 15 сентября 2004 года.



Также возможность выставить себя на драфт имеют незадрафтованные хоккеисты не из Северной Америки 2001 года рождения. Принять повторное участие в драфте могут те игроки, которые были выбраны в драфте 2020 НХЛ, но не были подписаны командой НХЛ и родились после 30 июня 2002 года.



Напомним, драфт 2021 года пройдёт в ночь с 23 на 24 июля по Москве. В результате драфт-лотереи, прошедшей 2 июня, право первого пика получили «Баффало Сейбрз». Новичок лиги, «Сиэтл Кракен», будет выбирать вторым.