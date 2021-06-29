Защитник «Тампы» Хедман пришёл на пресс-конференцию в футболке сборной Швеции по футболу

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман пришёл на пресс-конференцию в футболке сборной Швеции по футболу. Сегодня, 29 июня, шведы сыграют в 1/8 финала Евро-2020 с Украиной в 22:00 мск.
Напомним, «Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли, где встречается с «Монреаль Канадиенс». В первом матче «Лайтнинг» обыграли соперника со счётом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. Во втором финальном матче команды встретятся 1 июля в 3:00 мск. По ходу плей-офф «Тампа» выбила из турнира «Флориду Пантерз», «Каролину Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Сборная Швеции вышла из группы E на Евро-2020 с первого места, набрав семь очков в трёх матчах и обойдя Испанию, Словакию и Польшу.
- 29 июня 2021
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