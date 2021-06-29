Назаров: Тютину не надо лезть в дела российского хоккея, разберёмся без советчиков

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал появившийся в Интернете оскорбительный пост, который в своём «инстаграме» опубликовал бывший защитник сборной России Фёдор Тютин, решивший высмеять главу штаба сборной России и первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.



«Приехал с отдыха. Конечно, слежу за футболом. Наша сборная сыграла не лучшим образом. Что поделать, не умеем мы играть в футбол! Зато перед этим все поливали грязью российских хоккеистов. Которые, кстати, уверенно заняли первое место в группе и проиграли будущим чемпионам мира.



Помимо футбола, не отхожу от хоккейных дел. Считаю, что сборной России сейчас не нужны никакие потрясения. Главное — ежедневная подготовка к Олимпийским играм, важно защитить чемпионское звание, добытое тяжёлым трудом в Пхёнчхане.



Сегодня изучал соцсети и увидел, как бывший хоккеист Фёдор Тютин выложил оскорбительную картинку, намекая на руководителя штаба сборной России Романа Ротенберга. Который, к слову, делает для российского хоккея в разы больше, чем Тютин, публикующий свои оскорбительные посты в интернете. Ротенберг, к примеру, входит в топ-20 самых влиятельных людей в хоккее в свои 40 лет.



Знаете, Фёдор в прошлом был хорошим хоккеистом, но сейчас он выбрал для себя другой путь — любовь к Америке. Хочется пожелать ему удачи и напомнить следующее: ближайшие 50 лет Тютин будет вставать на колено и участвовать в акциях BLM, а вечерами мыть ноги афроамериканцам. И, конечно, помнить о толерантности: пока в России люди следят за своим здоровьем, вакцинируются, а наши лучшие в мире врачи борются с коронавирусом, такие, как Тютин, будут держать в одной руке бутылку с пивом, а в другой — радужный флаг, чтобы никого, не дай бог, не обидеть. Удачи Фёдору в Америке. Лезть в дела российского хоккея ему точно не надо, разберёмся без таких советчиков», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.