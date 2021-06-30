Пресс-служба НХЛ представила команду лучших новичков по итогам регулярного сезона

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» опубликовала символическую сборную лучших новичков по итогам регулярного сезона.



Так, вратарскую позицию занял 25-летний американский голкипер «Каролины Харрикейнз» Алекс Неделькович, пара обороны – К’Андре Миллер («Нью-Йорк Рейнджерс») и Тай Смит («Нью-Джерси Дэвилз»), в тройке нападения – Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Джош Норрис («Оттава Сенаторз») и Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).



Недельковичу удалось обойти в голосовании российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. У вратаря «Каролины» 78 голосов, а у Шестёркина, занявшего второе место, – 15.



Ещё один возможный представитель команды новичков – российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов, он набрал лишь три балла и занял шестое место в списке. В списке лучших форвардов мог оказаться и беларус Егор Шарангович из «Нью-Джерси Дэвилз», у него шесть очков, в то время как у Джоша Норриса из «Оттавы», занявшего третье место, — 81.