Судзуки: в атаке Кучеров умеет делать всё

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки в преддверии второго финального матча Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:5, 0-1) поделился мнением об игре российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

«В атаке он умеет делать всё. Вчера он действительно провёл отличную игру и сделал результат. Нам нужно лучше действовать против него. Похоже, что они хотят играть против нас всё время, поэтому мы должны работать лучше», – цитирует Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5, а Никита Кучеров провёл на льду чуть меньше 19 минут и отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.