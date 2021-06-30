Судзуки: в атаке Кучеров умеет делать всё
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки в преддверии второго финального матча Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:5, 0-1) поделился мнением об игре российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова.
«В атаке он умеет делать всё. Вчера он действительно провёл отличную игру и сделал результат. Нам нужно лучше действовать против него. Похоже, что они хотят играть против нас всё время, поэтому мы должны работать лучше», – цитирует Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5, а Никита Кучеров провёл на льду чуть меньше 19 минут и отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.
Следующий матч состоится 1 июля в 3:00 мск.
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