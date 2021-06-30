«Сибирь» расторгла контракт с Эриком О’Деллом
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Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с канадским форвардом Эриком О’Деллом, сообщает клуб в официальном «Твиттере». Сообщатся, контракт расторгнут по соглашению сторон.
Хоккеист выступал за «Сибирь» с сезона-2020/2021. В прошедшем чемпионате КХЛ нападающий провёл девять матчей в регулярке и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Ранее игрок играл за такие клубы, как «Манитоба Мус», «Виннипег Джетс», «Бельвиль Сенаторз», «Рочестер», «Сочи» и магнитогорский «Металлург».
По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф, отстав от нижегородского «Торпедо», завершившего регулярку на восьмом месте, на 11 очков.
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