«Сибирь» расторгла контракт с Эриком О’Деллом

Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с канадским форвардом Эриком О’Деллом, сообщает клуб в официальном «Твиттере». Сообщатся, контракт расторгнут по соглашению сторон.

Хоккеист выступал за «Сибирь» с сезона-2020/2021. В прошедшем чемпионате КХЛ нападающий провёл девять матчей в регулярке и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее игрок играл за такие клубы, как «Манитоба Мус», «Виннипег Джетс», «Бельвиль Сенаторз», «Рочестер», «Сочи» и магнитогорский «Металлург».

По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не вышла в плей-офф, отстав от нижегородского «Торпедо», завершившего регулярку на восьмом месте, на 11 очков.