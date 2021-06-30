«Вся сила у этого безумного дедушки». Мэр Риги — о том, почему поменял флаг Беларуси на ЧМ

Мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал, почему во время ЧМ-2021 поменял флаг Беларуси на бело-красно-белый.



«Мне часто этот вопрос задают. Я понял, что этот поступок нужно объяснять с эмоциональной точки зрения, почему мы это сделали.



Я всегда делаю такое сравнение: представьте, что у вас есть соседи, где дедушка издевается над своими внуками, бьёт их, морально унижает. Что вы будете делать? Смотреть на это просто? Сказать, что это не моё дело и пусть родители сами решают свои семейные вопросы?



Или у вас будет какая-то реакция всё-таки? Да, возможно, вы не можете сами этот вопрос решить, но вы можете позвонить в какие-нибудь социальные службы и как-то всё-таки повлиять на эту ситуацию.



Я думаю, что это чёткое сравнение по отношению к Беларуси. Потому что всё, что есть у оппозиции в Беларуси, — это вера, это их флаг, интернет, в котором они могут доносить свои идеи. Но их тоже каждый день на улице избивают, над ними издеваются. И вся сила у этого безумного дедушки. Сравнение довольно чёткое, и когда я так объясняю этот поступок, то многие понимают это намного лучше.



Я не могу решить проблемы Беларуси, но я могу по крайне мере обратить внимание к этим проблемам. И если это удалось, то я очень доволен», – приводит слова Стакиса Tribuna.com со ссылкой на эфир Charter97video.

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