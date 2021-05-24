Государственный флаг Беларуси заменили на оппозиционный на ЧМ в Риге

В столице Латвии Риге в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею. В центре города установлены флаги стран-участниц. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на БЧБ.

«Среди флагов ЧМ по хоккею мы поддерживаем флаг свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге — поэтому мы его и сняли», — говорится в сообщении мэра Риги на его странице в «Твиттере».

Ранее бывший президент Эстонии, политик и дипломат Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира — 2021.