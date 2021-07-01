Ричардсон: в следующем матче «Монреаль» постарается стать ещё лучше

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон, заменяющий заболевшего коронавирусом Доминика Дюшарма, поделился мнением о втором финальном матче Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:3, 0-2).
«Я могу сказать, что мы сегодня здорово играли в атаке. К сожалению, несколько отскоков были не в нашу пользу. Но контроль шайбы стал гораздо лучше. В конце второго периода от нас отвернулась фортуна. А ведь сам период для нас был хорошим! Парни проявили характер, хорошо играли в третьем периоде. Там снова не повезло, и «Тампа» забила третий гол. Но в целом мы играли с большой отдачей, могли победить. В следующем матче постараемся стать ещё лучше – мы ждём третью игру финала», – цитирует Ричардсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
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