Кофилд: действительно не думал, что окажусь в финале Кубка Стэнли в первый год в НХЛ

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд поделился эмоциями от игры в финале Кубка Стэнли.



«Опыт игры в финале Кубка Стэнли? Это что-то особенное. Я действительно не думал, что это произойдёт со мной в первый год игры за «Монреаль». Стараюсь наслаждаться каждым днём. Конечно, случаются нервные и эмоциональные моменты, но я и вся команда стараемся показывать лучшее выступление», — цитируют Кофилда в «твиттере» Sportsnet.



В нынешнем розыгрыше плей-офф форвард провёл 17 матчей, в которых набрал 9 (4+5) результативных баллов при показателе полезности "-5".



Напомним, после двух матчей финальной серии «Канадиенс» уступают «Тампе» со счётом 0-2. Третья игра состоится в субботу, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.