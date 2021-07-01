Кофилд: действительно не думал, что окажусь в финале Кубка Стэнли в первый год в НХЛ
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Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд поделился эмоциями от игры в финале Кубка Стэнли.
«Опыт игры в финале Кубка Стэнли? Это что-то особенное. Я действительно не думал, что это произойдёт со мной в первый год игры за «Монреаль». Стараюсь наслаждаться каждым днём. Конечно, случаются нервные и эмоциональные моменты, но я и вся команда стараемся показывать лучшее выступление», — цитируют Кофилда в «твиттере» Sportsnet.
В нынешнем розыгрыше плей-офф форвард провёл 17 матчей, в которых набрал 9 (4+5) результативных баллов при показателе полезности "-5".
Напомним, после двух матчей финальной серии «Канадиенс» уступают «Тампе» со счётом 0-2. Третья игра состоится в субботу, 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.
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