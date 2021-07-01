На пост президента ИИХФ свои кандидатуры выдвинули пять человек

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил о претендентах на пост президента организации. Регистрация кандидатов на пост завершилась 30 июня, ИИХФ должна утвердить их до 15 июля.



Свои кандидатуры выдвинули немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров, сообщает ТАСС.



«На пост президента ИИХФ претендуют пять человек, но посмотрим, сколько их останется по мере приближения выборов. Очевидно, у некоторых есть определённая политическая тактика, и кто знает, что будет в сентябре. Пока неизвестно, пройдут ли выборы, из-за вируса непонятно, как будет на самом деле. Посмотрим, будет ли голосование электронным, если не получится приехать в Россию, или же будет какой-то гибридный формат проведения. Пока вопросов много», — заявил Фазель.



Выборы президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Фазель руководит организацией с 1994 года, в сентябре он покинет свой пост.