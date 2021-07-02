Защитник «Спартака» Зубарев создал опрос о выплате клубом зарплаты за прошлый сезон

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев на своей странице в «Инстаграме» в истории создал опрос, в котором спрашивает подписчиков, выплатит ли игроку клуб зарплату за прошлый сезон-2020/2021.



34-летний россиянин выступает за «Спартак» с 2020 года. Его контракт действует до 30 апреля 2022 года.

Зубарев в прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл в 58 матчах и набрал 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «-14». В плей-офф Зубарев сыграл в четырёх играх, не совершив результативных действий и имея полезность «-3». «Спартак» в первом раунде плей-офф уступил ЦСКА (0-4).



Отметим, что Зубарев стал олимпийским чемпионом в составе сборной в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея).