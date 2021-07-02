Бывший форвард минского «Динамо» и «Северстали» Ковыршин завершил карьеру
Поделиться
Нападающий Евгений Ковыршин завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Гомеля», сообщает сайт федерации хоккея Республики Беларусь.
В предстоящем сезоне он будет ассистировать Сергею Стасю. Ковыршин уже приступил к работе с командой.
В сезоне-2020/2021 Ковыршин выступал в составе «Юности». В 51 игре он набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «+15».
Нападающий дважды становился чемпионом Беларуси в сезонах-2007/2008 и 2020/2021. Он выступал на протяжении 11 лет за клубы КХЛ – минское «Динамо» и череповецкую «Северсталь». Всего он провёл 435 матчей, набрал 116 (48+68) очков.
Также Ковыршин выступал за сборную Беларуси на 10 чемпионатах мира в элите, помог вернуться в высший дивизион в 2019 году.
Комментарии
- 2 июля 2021
-
16:40
-
16:20
-
15:51
-
15:36
-
15:12
-
14:35
-
13:56
-
13:31
-
12:39
-
12:15
-
11:49
-
11:25
-
10:59
-
10:38
-
10:11
-
09:47
-
09:19
-
09:07
-
08:49
-
08:26
-
01:41
- 1 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
22:59
-
22:38
-
22:28
-
22:13
-
21:58
-
21:32
-
21:05
-
20:49
-
20:31
-
20:08
-
19:29
-
19:18
Партнерский контент