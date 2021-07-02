Бывший форвард минского «Динамо» и «Северстали» Ковыршин завершил карьеру

Нападающий Евгений Ковыршин завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Гомеля», сообщает сайт федерации хоккея Республики Беларусь.



В предстоящем сезоне он будет ассистировать Сергею Стасю. Ковыршин уже приступил к работе с командой.



В сезоне-2020/2021 Ковыршин выступал в составе «Юности». В 51 игре он набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «+15».



Нападающий дважды становился чемпионом Беларуси в сезонах-2007/2008 и 2020/2021. Он выступал на протяжении 11 лет за клубы КХЛ – минское «Динамо» и череповецкую «Северсталь». Всего он провёл 435 матчей, набрал 116 (48+68) очков.



Также Ковыршин выступал за сборную Беларуси на 10 чемпионатах мира в элите, помог вернуться в высший дивизион в 2019 году.