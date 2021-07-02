Экс-защитник «Спартака» и московского «Динамо» Кирилл Лямин перешёл в «Витязь»

Защитник Кирилл Лямин пополнил «Витязь», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Игрок обороны подписал однолетнее соглашение.

Ранее 35-летний россиянин выступал за польский «Катовице».

В конце июля 2020 года стало известно, что Лямин подписал пробный контракт со «Спартаком». Защитник прошёл предсезонную подготовку в «Спартаке», однако красно-белые решили не предлагать Лямину полноценного соглашения. В ноябре игрок обороны вернулся в «Динамо», но не получил полноценного контракта.



В прошлом сезоне защитник провёл в общей сложности шесть матчей, в которых не набрал очков при общем показателе полезности «-2». Кирилл Лямин выступал за «Спартак» в сезонах-2008/2009 и 2009/2010. В КХЛ играл в «Северстали», «Авангарде», «Нефтехимике» и «Автомобилисте».