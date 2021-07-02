Экс-форвард «Спартака» перешёл в «Витязь». На его счету 0 очков в прошлом сезоне

Нападающий Илья Аркалов пополнил «Витязь», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.



27-летний российский форвард перешёл из столичного «Спартака», воспитанником которого является.



Последние два года Аркалов выступал за красно-белых. В минувшем сезоне на его счету 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он не отметился результативными действиями, а также одна встреча без очков в плей-офф.



С 2009 по 2011 год Аркалов выступал за клубы юниорских лиг Северной Америки. В сезоне-2011/2012 форвард провёл 12 матчей за клуб Североамериканской хоккейной лиги «Остин Брюинз», после чего вернулся в Россию, став игроком клуба Молодёжной хоккейной лиги «Белые Тигры» из Оренбурга. Нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/2013 в новокузнецком «Металлурге». В КХЛ Аркалов также играл за «Нефтехимик», «Медвешчак» и «Автомобилист».

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