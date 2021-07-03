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Главный тренер «Тампы» отметил игру защитников в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Тампы» отметил игру защитников в матче с «Монреалем»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о третьем финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (6:3, 3-0).

«Нам очень понравилось, как играет наша защита. Хотелось бы, чтобы они были немного больше вознаграждены за свою игру в нападении? Конечно, но они защищаются, они выбрасывают шайбы, они грамотно читают игру. Они — большая часть того, из-за чего сегодня мы добились успеха», — приводит слова Купера официальный сайт «Тампы».

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф — 3-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Тайлер Джонсон (2) и Блейк Коулман. За «Монреаль» голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

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