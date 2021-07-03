Тренер «Аризоны»: люблю учиться. Надеюсь, я подобен губке — что-то впитываю от каждого

Главный тренер «Аризона Койотс» Андре Туриньи поделился впечатлениями от назначения на эту должность.



«Я желаю, чтобы игроки рассматривали мой приход как новый старт. Не хочу возлагать на них ответственность за то, что происходило в прошлом. В какой-то момент жизни у вас есть шанс начать всё заново. Это то, чего я хочу от игроков. Хочу, чтобы они знали, что дело не в том, что они делали в прошлом. Я хочу, чтобы они стремились проявить себя сейчас.



Я очень люблю учиться. Люблю слушать людей, я был на всех тренерских конференциях, какие только смог найти в Северной Америке за последние 20 лет. Также я читал книги и так далее. Хочу верить, что я подобен губке — что-то впитываю от каждого. Да, я считаю себя цельной личностью, у меня есть свой стиль и ценности, но мне нравится учиться у всех, и я всегда этим занимался.



Во время общения Билл Армстронг спрашивал меня: «В стиле какой команды ты хотел бы играть?» Я говорил: «Хочу играть в защите как эта команда, в атаке — как эта, а работать так же усердно, как вот эта». Я не мог назвать одну команду. Стараюсь взять лучшее от каждого и написать сценарий моей мечты. Теперь у меня есть возможность и настрой всё это осуществить», — цитирует Туриньи официальный сайт НХЛ на русском языке.

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