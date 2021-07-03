ЦСКА подписал двухлетние контракты с четырьмя хоккеистами «Звезды»

Московский ЦСКА подписал двухлетние контракты с четырьмя хоккеистами фарм-клуба — «Звезды», выступающей в Высшей хоккейной лиге, сообщает официальный сайт армейцев.



Соглашения заключили защитники Егор Брютов и Роман Калиниченко, а также нападающие Данила Хулапов и Сергей Сулев.

19-летний Брютов провёл два сезона в системе ЦСКА. В прошедшем сезоне Брютов провёл 29 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал три (1+2) очка, в плей-офф защитник забросил одну шайбу в пяти встречах. Также в прошлом сезоне Брютов выступал в Молодёжной хоккейной лиге за «Красную Армию» — отдал три результативные передачи в 23 встречах регулярки и одну передачу — в семи играх плей-офф. Кроме того, в прошлом сезоне игрок дебютировал в КХЛ за основную команду армейцев.

Роман Калиниченко также провёл один матч в составе основной команды в КХЛ. Ещё дважды защитник играл в ВХЛ за «Звезду», а также провёл 62 матча в регулярном чемпионате МХЛ, где набрал 15 (2+13) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в семи матчах.

Данила Хулапов тоже сыграл один матч в КХЛ в прошлом сезоне. Также в его активе две результативные передачи в 15 играх «Звезды» в ВХЛ. За «Красную Армию» форвард провёл 44 матча в регулярке и набрал 43 (19+24) очка. В плей-офф у него гол и три передачи в семи встречах.

Сергей Сулев в прошлом году провёл 42 игры в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 10 (7+3) очков, а также принял участие в пяти матчах в плей-офф. В составе «Красной Армии» у игрока шесть (1+5) очков в восьми матчах регулярки и два (1+1) балла в плей-офф.