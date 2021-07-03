Дюшарм: у игроков «Монреаля» есть характер. Мы будем готовы к следующей игре

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-3).



«Мы будем готовиться к понедельнику. Всё просто. Нам нужно выиграть одну игру. Мы будем готовиться.



В регулярном чемпионате и в плей-офф мы столкнулись с множеством невзгод. У наших игроков есть характер. Мы будем готовы к понедельнику», – цитирует Дюшарма официальный сайт «Монреаля».

Напомним, четвёртая встреча команд состоится 6 июля в 3:00 мск.

«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.