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Голкипер «Нефтехимика» Туохимаа показал шлем на сезон. Сзади изображена его собака

Голкипер «Нефтехимика» Туохимаа показал шлем на сезон. Сзади изображена его собака
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Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Франс Туохимаа рассказал, что изобразил на шлеме, который готовит к следующему сезону.

«Сзади изображён мой пес — восьмилетний боксёр. Я буду очень по нему скучать в течение сезона. Он останется здесь, в Финляндии, с моей невестой.

Имена на обороте — мои ближайшие родственники. Моя невеста, мама, папа, братья, бабушка и дедушка. Те, которые живы, и те, которые уже не с нами», — цитирует Туохимаа официальный «твиттер» «Нефтехимика».

Туохимаа впервые будет играть в Континентальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне голкипер выступал в чемпионате Финляндии за «ХИФК». В 33 матчах регулярного чемпионата Туохимаа оформил шесть шат-аутов. В плей-офф голкипер сыграл восемь матчей.

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