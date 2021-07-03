Филлип Дано: «Тампа» извлекает выгоду из каждой нашей ошибки

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано поделился мнением об игре команды в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-3).
«У них отличная команда, они извлекают выгоду из каждой нашей ошибки, поэтому мы должны быть более аккуратными.
Наши ошибки огромны, нам нужно их сократить и уделить внимание мелочам. Нам просто нужно стать лучше», — цитирует Дано официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, следующая, четвёртая встреча состоится 6 июля в 3:00 мск.
«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.
- 3 июля 2021
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