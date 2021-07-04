Кучеров лидирует в гонке бомбардиров. Он близок к достижению Гретцки и Лемье

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в текущей гонке бомбардиров Кубка Стэнли. Форвард провёл 21 матч и набрал 32 очка: забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.
Отрыв от ближайшего преследователя – одноклубника Брейдена Пойнта – составляет 9 баллов.
С сезона-1943/1944 только два игрока выигрывали гонку бомбардиров в плей-офф НХЛ с преимуществом в девять или более очков – Уэйн Гретцки (в 1985 году – 10, в 1988 – 9) и Марио Лемье (1991 – 10).
Оба нападающих получили в те годы «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф.
Напомним, что Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы, а первый матч в сезоне провёл в плей-офф. После трёх финальный матчей «Тампа» обыгрывает «Монреаль Канадиенс» – 3-0.
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