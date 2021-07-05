«Колорадо» хочет сохранить капитана клуба Ландескога и в ближайшее время начнёт переговоры

«Колорадо Эвеланш» намерен сохранить капитана команды Габриэля Ландескога, сообщает The Athletic.

В ближайшее время клуб начнёт переговоры с 28-летним шведом по новому контракту.

Этим летом у хоккеиста заканчивается прежнее соглашение, по которому он получал $ 5,571 млн в год.



Ландеског был выбран «Колорадо» на драфте-2011 под общим 2-м номером. С тех пор он принял участие в 687 встречах в Национальной хоккейной лиге, в которых забросил 218 шайб и отдал 294 результативные передачи, суммарно набрав 512 очков.

По итогам регулярного чемпионата «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».