Президент «Коламбуса» прокомментировал смерть голкипера команды

Президент «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон прокомментировал смерть голкипера команды Матиса Кивлениекса.
«Мы шокированы и опечалены потерей Матиса Кивлениекса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его матери, Астриде, его семье и друзьям в это опустошающее время.
Киви был выдающимся молодым человеком, который приветствовал каждый день всех с улыбкой. То влияние, которое он оказал за четыре года работы в нашей организации, не будет забыто», — приводит слова Дэвидсона «твиттер» 1st Ohio Battery.
Ранее Федерация хоккея Латвии на официальном сайте сообщила о смерти голкипера «Коламбуса» Матиса Кивлениекса. Вратарю «мундиров» было 24 года.
В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.
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