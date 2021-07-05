Мозякин прокомментировал решение о завершении карьеры

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин прокомментировал своё решение о завершении карьеры.



«Я решил завершить свою хоккейную карьеру. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в течение этого длительного времени — всех тренеров, работавших со мной, начиная с детства и до текущего времени; руководителей всех клубов, в которых мне довелось играть, а особенно Виктора Филипповича Рашникова, председателя совета директоров ММК. И, конечно, отдельные слова благодарности болельщикам, которые всегда помогали на протяжении всей моей карьеры», — цитирует слова Мозякина официальный сайт КХЛ.



Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).



В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призёром мировых первенств.

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