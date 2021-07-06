Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» расторг контракт с Мамкиным по обоюдному согласию сторон

«Автомобилист» расторг контракт с Мамкиным по обоюдному согласию сторон
Комментарии

Защитник Михаил Мамкин покидает «Автомобилист», сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Контракт с 30-летним российским хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Михаила за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — говорится в заявлении клуба.

В прошедшем сезоне КХЛ 30-летний защитник провёл 42 встречи, в которых набрал 6 (1+5) результативных баллов при показателе полезности «+1». Он выступал за «Автомобилист» с 2018 года.

Мамкин является воспитанником «Динамо». Он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2011 году. Всего защитник сыграл в 469 играх за московский «Спартак», «Югру», «Сочи» и «Автомобилист», набрал 70 (17+53) очка при общей полезности «-5».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021