«Автомобилист» расторг контракт с Мамкиным по обоюдному согласию сторон
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Защитник Михаил Мамкин покидает «Автомобилист», сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Контракт с 30-летним российским хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Михаила за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — говорится в заявлении клуба.
В прошедшем сезоне КХЛ 30-летний защитник провёл 42 встречи, в которых набрал 6 (1+5) результативных баллов при показателе полезности «+1». Он выступал за «Автомобилист» с 2018 года.
Мамкин является воспитанником «Динамо». Он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в 2011 году. Всего защитник сыграл в 469 играх за московский «Спартак», «Югру», «Сочи» и «Автомобилист», набрал 70 (17+53) очка при общей полезности «-5».
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