Спортивный директор «Спартака» прокомментировал переход Оскара Данска

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев поделился мнением о новичке команды — голкипере Оскаре Данске.



«Данск – большой вратарь с серьёзным опытом игры в Северной Америке. Он умеет использовать свои габариты, но также играет в рациональной, скорее европейской манере. При этом Оскар быстр и атлетичен в воротах, а также уверенно играет с шайбой на выходах.



По отзывам игроков и тренеров, которые работали с ним, он отличный партнёр по команде и очень трудолюбивый хоккеист. Мы надеемся, что приобрели надёжного первого номера на следующие несколько сезонов», — приводит слова Беляева официальный сайт «Спартака».



Данск последние четыре сезона провёл в системе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», являясь основным вратарём «Чикаго Вулвз» и «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ. Контракт с 27-летним шведским голкипером подписан на два года.

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