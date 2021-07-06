Новичок «Спартака» Данск записал обращение для болельщиков

Голкипер Оскар Данск, подписавший контракт с московским «Спартаком», поделился эмоциями после перехода в клуб.



«Хочу поприветствовать всех болельщиков «Спартака»! Я очень рад, что стал частью красно-белой семьи. Слышал много хорошего про клуб и его болельщиков. С нетерпением жду момента, когда выйду на лёд и встречу партнеров по команде. Уверен, что у нас впереди очень интересный сезон!», — заявил Данск в обращении, опубликованном в «твиттере» «Спартака».

Последние четыре сезона голкипер провёл в системе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», являясь основным вратарём «Чикаго Вулвз» и «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ.



В минувшем сезоне Данск принял участие в одной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором одержал победу при 86,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.91.



Контракт с 27-летним шведским голкипером подписан на два года.