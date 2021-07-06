«Металлург» вывел из обращения номер Сергея Мозякина

Магнитогорский «Металлург» объявил о том, что 10-й номер, который носил нападающий клуба Сергей Мозякин, будет выведен из обращения.



«В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших, хоккейный клуб «Металлург» выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего – отныне и навсегда №10 в «Магнитке» только Сергей Мозякин», — сообщается в заявлении клуба в «инстаграме».

Напомним, ранее Мозякин принял решение завершить карьеру хоккеиста.



Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).



В сезоне-2020/2021 Мозякин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф сыграл в 11 встречах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков.