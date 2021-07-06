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Купер — о промахе Кучерова: я обычно не реагирую на подобные моменты, а тут подпрыгнул

Купер — о промахе Кучерова: я обычно не реагирую на подобные моменты, а тут подпрыгнул
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Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал попадание форварда Никиты Кучерова в штангу уже пустых ворот.

«Я обычно не реагирую на подобные моменты, но тут, признаться, подпрыгнул. Макдона и Кучеров в том эпизоде сыграли великолепно, на такое мало кто способен. Закончилось очередным попаданием в штангу, но было видно, что мы существенно взвинтили темп, особенно после того, как соперники повели 2:1. Когда Пэтти Марун забил свой гол, мы продолжили давить, могли закончить всё в основное время. Но… жизнь не даёт возможности выбирать, какие именно трудности тебя ждут. Какие бы ни подвернулись – их нужно побороть. Мы не можем утешать себя тем, что едем домой. Подобные моменты мы уже проходили и в прошлом сезоне, и в этом: имея шанс завершить серию, не делали этого с первой попытки. Что ж, для этого мы и зарабатывали преимущество в серии – чтобы дать себе как можно больше шансов сделать этот нокаут», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

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