Купер — о промахе Кучерова: я обычно не реагирую на подобные моменты, а тут подпрыгнул

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал попадание форварда Никиты Кучерова в штангу уже пустых ворот.
«Я обычно не реагирую на подобные моменты, но тут, признаться, подпрыгнул. Макдона и Кучеров в том эпизоде сыграли великолепно, на такое мало кто способен. Закончилось очередным попаданием в штангу, но было видно, что мы существенно взвинтили темп, особенно после того, как соперники повели 2:1. Когда Пэтти Марун забил свой гол, мы продолжили давить, могли закончить всё в основное время. Но… жизнь не даёт возможности выбирать, какие именно трудности тебя ждут. Какие бы ни подвернулись – их нужно побороть. Мы не можем утешать себя тем, что едем домой. Подобные моменты мы уже проходили и в прошлом сезоне, и в этом: имея шанс завершить серию, не делали этого с первой попытки. Что ж, для этого мы и зарабатывали преимущество в серии – чтобы дать себе как можно больше шансов сделать этот нокаут», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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- 6 июля 2021
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