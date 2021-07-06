Красиков — о переходе в «Спартак»: больше всего обрадовался дедушка

Голкипер московского «Спартака» Алексей Красиков рассказал об эмоциях после перехода в клуб.

«Настрой самый боевой! Прихожу, чтобы помочь команде побеждать и выполнять поставленные задачи – буду делать всё, что от меня зависит. Доказывать нужно всегда: будь то игра или тренировка, чтобы все были счастливы – в первую очередь, болельщики и все, кто поддерживает клуб. Я с детства впитал, что «Спартак» – «народная команда».

Я очень рад переходу в стан красно-белых, но больше всего обрадовался мой дедушка – он болельщик «Спартака» с давних времён. Поэтому осознаю всю ответственность: перед собой, семьёй, болельщиками, руководством – и моим дедушкой, конечно!

Играл на юношеском уровне за «Спартак»? Это было не очень долго, порядка трёх месяцев. Пришлось уйти, потому что в детском возрасте быть запасным – совсем не вариант. Я выбрал игровую практику – перешёл в другую команду и получил большой опыт. После подписания контракта выложил у себя в «инстаграме» детское фото – я в форме «Спартака» с победным кубком. Мне было 13 лет, и мы выиграли предсезонный турнир в Мытищах», – цитирует Красикова официальный сайт красно-белых.