«Ак Барс» отреагировал на завершение карьеры Мозякина, намекнув на контракт с Зариповым
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Казанский «Ак Барс» после новости о завершении карьеры Сергея Мозякина – друга Даниса Зарипова – намекнул на продление контракта с хоккеистом.
Казанцы выложили видео с новостью о завершении карьеры 40-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, приложив фотографию Зарипова в форме «Ак Барса» с подписью «Зарипов в 40 лет».
«Подержи моё пиво», – подписала пресс-служба «Ак Барса» пост в «Твиттере».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что стороны намерены продлить соглашение с хоккеистом после разговора с президентом клуба.
Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.
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