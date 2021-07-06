Генменеджер «Флориды» выразил соболезнования «Коламбусу» в связи со смертью Кивлениекса

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито выразил соболезнования в связи со смертью голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.
«Моё сердце болит, узнав сегодня утром о кончине Матиса. Наша семья «Пантерз» присоединяется к НХЛ и выражает искренние соболезнования его семье, товарищам по команде и семье Блю Джекетс в это невероятно трудное время», – цитирует Зито официальный «твиттер» «Флориды».
Вратарю «мундиров» было 24 года.
В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Напомним, в 2017 году Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».
В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.
- 6 июля 2021
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