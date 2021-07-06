Прайс – о защитниках: парни очень хорошо играют передо мной

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу команды в пятом финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).

«Парни очень хорошо играют передо мной. Мы делаем всё возможное, чтобы сократить число опасных моментов у наших ворот и подчистить отскоки. У нас стойкая команда. Мы встречались со сложностями на протяжении всего сезона, хотя сейчас нам предстоит ещё много работы», – цитирует Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.

В следующем, пятом матче, команды сыграют 8 июля в 3:00 мск. Встреча пройдёт в Тампе.

За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов.