Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прайс – о защитниках: парни очень хорошо играют передо мной

Прайс – о защитниках: парни очень хорошо играют передо мной
Комментарии

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу команды в пятом финальном матче Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).

«Парни очень хорошо играют передо мной. Мы делаем всё возможное, чтобы сократить число опасных моментов у наших ворот и подчистить отскоки. У нас стойкая команда. Мы встречались со сложностями на протяжении всего сезона, хотя сейчас нам предстоит ещё много работы», – цитирует Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.

В следующем, пятом матче, команды сыграют 8 июля в 3:00 мск. Встреча пройдёт в Тампе.

За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов.

Новость по теме
«Монреаль» обыграл «Тампу» в финале Кубка Стэнли и сократил отставание в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021